Arrestata per spaccio 43enne albanese

lunedì, 27 settembre 2021, 22:03

Il viaggio di Matteo Gamerro, il giovane affetto da sclerosi multipla che sta attraversando l’Italia lungo il Cammino di San Michele sulla sua “Jolette”, è approdato in Valle del Serchio. Foto

lunedì, 27 settembre 2021, 19:51

Grave incidente, questo pomeriggio, attorno alle 17, a Piano di Coreglia lungo via Nazionale al bivio con la strada che porta al capoluogo. Un giovane, in sella alla sua moto, si è scontrato per cause ancora tutte da chiarire con un’automobile

lunedì, 27 settembre 2021, 11:49

Davide Contrucci, ragazzo di 24 anni di Ghivizzano, tetraplegico dalla nascita, ha ricevuto ieri una speciale carrozzina 4x4, che gli permette di muoversi in sicurezza anche sul terreno sconnesso e sulla sabbia

lunedì, 27 settembre 2021, 08:59

Nella mattina di sabato 25 settembre è stata inaugurata, all'interno del Museo Pucciniano di Celle, la Sala intitolata a Bernardo Romei, giovane lucchese nel mondo di Bangkok, improvvisamente e prematuramente scomparso

domenica, 26 settembre 2021, 15:27

In provincia di Lucca, oggi (26 settembre), si contano 10 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 1 Bagni di Lucca

domenica, 26 settembre 2021, 15:19

Il gruppo di minoranza "Prima Pescaglia" interviene in merito all'installazione di una pensilina a Colognora, spostata dalla giunta che non aveva ascoltato la proposta dell'opposizione