Mediavalle



Coreglia, nuova vita per il parco del Forte e la piazza Mazzini

sabato, 25 settembre 2021, 18:25

Doppio taglio del nastro a Coreglia Antelminelli per il nuovo parco del Forte e per la rinnovata piazza Mazzini. Con questi due interventi, inaugurati oggi (sabato 25) dal sindaco, Marco Remaschi, si conclude il progetto territoriale integrato. Un progetto molto complesso, che ha visto la partecipazione del Comune in qualità di ente capofila e soggetti privati, tra aziende agricole (De Paris e Il Maneggio di Tereglio, Martinelli Roberto), aziende turistiche (Albergo diffuso Case Bernardini e affittacamere Fosca Puccini), aziende commerciali (ferramenta di Matteo Gonnella), finanziato per 500mila euro grazie a un bando del GalMontagnappennino sul piano di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2020 (di cui 287mila euro destinati al Comune di Coreglia).

Grazie a queste risorse l'amministrazione comunale è riuscita a portare a termine quattro interventi strategici: la nuova piazza delle Botteghe di Piano di Coreglia, la rete sentieristica del territorio comunale con 7 percorsi ben segnalati e riqualificati, e, con la doppia inaugurazione di oggi, la nuova piazza Mazzini, riportata a nuova bellezza con nuova asfaltatura, nuovi lampioni, nuovo decoro; e il Parco del Forte, un luogo finalmente attrezzato per bambini e adulti, ripulito e reso completamente accessibile per la comunità. Il tutto con l'obiettivo di dotare Coreglia di nuove attrazioni e destinare al comune nuova bellezza, per migliorare la qualità della vita dei residenti e attrarre sempre più turisti.