Mediavalle



Incontro con Alessandro Vergari a Lucignana

mercoledì, 8 settembre 2021, 10:13

Un nuovo appuntamento alla Libreria Sopra la Penna, a Lucignana, per il Festival letterario "Little Lucy" a cura della poetessa Alba Donati e organizzato da Fenysia, la scuola di scuola di linguaggi della cultura fondata dalla stessa Donati insieme a Pierpaolo Orlando.

"Little Lucy, il festival letterario piccolo così" racconta Alba Donati "è andato molto bene, segno evidente che i temi affrontati, ecologia, ruoli della donna, spiritualità, sono all'ordine del giorno. Segno che il progetto Sopra la Penna è condiviso da molte persone".

Domenica 12 settembre, alle ore 17.00, Alessandro Vergari, autore del libro Elogio della Capanna. Poetica di un piccolo posto tutto per sé (Edizioni Folia Books) dialoga con Paolo Ciampi.

Elogio della Capanna è un omaggio a un modo di vivere semplice ed essenziale che molti filosofi, scrittori e pensatori di ogni tempo hanno scelto per periodi più o meno lunghi della propria vita e che ciascuno di noi vorrebbe provare almeno una volta. Questo saggio racconta le esperienze e le capanne di personaggi come Thoreau, Jung, Kerouac, Jack London, Virginia Woolf e molti altri. Contiene anche utili consigli pratici su come affrontare questa decisione che potrebbe cambiarti la vita per sempre.

Fotografo, escursionista e viaggiatore, Alessandro Vergari è presidente della cooperativa Walden viaggi a piedi.

Prenotazione obbligatoria al numero: +39 331 7583949

Il Festival, curato da Alba Donati è organizzato da Fenysia e si avvale del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del Comune di Coreglia Antelminelli e della collaborazione della Croce Verde di Lucignana.

Libreria sopra la Penna

Via della Chiesa, 55025 Lucignana (Lucca)

Numero di persone consentito massimo: 30

Aggiornamenti e approfondimenti sul programma al sito libreriasopralapenna.it