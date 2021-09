Mediavalle



La Valle del Serchio accoglie Matteo Gamerro in viaggio sulla sua joelette

lunedì, 27 settembre 2021, 22:03

di simone pierotti

Il viaggio di Matteo Gamerro, il giovane affetto da sclerosi multipla che sta attraversando l’Italia lungo il Cammino di San Michele sulla sua “Jolette”, è approdato nella giornata di oggi, lunedì 27 settembre, nel territorio di Borgo a Mozzano. Dopo aver attraversato il territorio della Garfagnana e del Barghigiano, è ripartito lunedì mattina da Ghivizzano alla volta di Borgo a Mozzano. Prima tappa alla Rocca dove Matteo, accompagnato dai volontari della Misericordia di Borgo a Mozzano e del gruppo giovanile, dall’associazione Lucca senza Barriere e il Gruppo Pegaso Trakking, è stato accolto in località La Rocca dal primo cittadino Patrizio Andreuccetti. Il cammino è proseguito passando da Cerreto e dal Ponte del Diavolo per poi sostare nel capoluogo. Qua, dopo il pranzo nel giardino della parrocchia di San Jacopo, Matteo è stato ospite di un incontro aperto a tutti, “In cammino con Matteo”, alla presenza delle autorità, di ospiti noti e tanti cittadini.

A fare gli onori di casa il sindaco Patrizio Andreuccetti che ha dialogato con gli ospiti: Sandro Vannucci, giornalista RAI già conduttore di Linea Verde, Stefano Gori, campione paraolimpico, cavaliere e commendatore, nonché cittadino onorario di Borgo a Mozzano, David Bonaventuri, fotografo, trekker, nazionale di calcio amputati, già campione italiano, da poco tornato dagli europei dove ha raggiunto i quarti di finale, Giovanni Risoli, presidente del Valdottavo Calcio, figura di riferimento per generazione di persone. Si è parlato di turismo lento e accessibile a tutti, e di pari opportunità, con ciascun ospite che ha raccontato la propria esperienza.

"Si può fare". È il messaggio di speranza e di passione che Matteo Gamerro ha condiviso anche con la comunità di Coreglia Antelminelli, rappresentata dal sindaco, Marco Remaschi, e con le tante persone venute ad accoglierlo a Ghivizzano, per incoraggiarlo nel suo percorso lungo la Via del Volto Santo.

Un viaggio in Joelette, quello di Matteo e dei tanti volontari, accompagnatori, amici che si alternano lungo il cammino per raccontare l'accessibilità. Un racconto che ha attraversato tutta la Valle del Serchio proprio in questi giorni.

Matteo ha la sclerosi multipla e ha deciso di raccontare questa esperienza a bordo di una Joelette, cioè una speciale carrozzina adatta alle strade sterrate e di montagna. Con lui amici, parenti, il giornalista Sandro Vannucci di Linea Verde, i volontari e le associazioni che incontra lungo il cammino, come, nel caso di Coreglia Antelminelli, la Misericordia di Piano di Coreglia, la Croce Verde di Ghivizzano la Commissione pari opportunità comunale.

In questo modo si valorizza uno degli elementi culturali e turistici più importanti per il territorio, accessibile e fattibile anche per chi si muove in sedia a rotelle. Come a dire - ed è questo che ha sottolineato proprio il sindaco Marco Remaschi -, che se Matteo può farcela, allora possiamo farlo tutti.