L'"Erbario Poetico" di Marco Pardini presentato alla Torre di Castruccio

mercoledì, 1 settembre 2021, 12:58

Domenica 29 agosto nell'ineguagliabile cornice della Torre di Castruccio a Ghivizzano Alto, Marco Pardini, naturopata, professore e protagonista della trasmissione di Noi Tv 'Colori del Serchio", ha presentato la sua ultima opera "Erbario Poetico", edito dall'Editore Maria Pacini Fazzi.



La serata organizzata con grande impegno dalla Pro Loco di Coreglia, è stata presentata da Tanya Verona e la partecipazione di Helga Battaglini, che come co-protagonista di Marco Pardini, ha proposto domande e racconti della botanica.



I volontari della Pro Loco hanno, come al solito, preparato un bellissima serata con la sponsorizzazione della Boutique del Fiore e della ditta di Loredana Bernardi De Paris, che hanno generosamente offerto all'autore le loro composizioni flolerali. E' stata una presentazione come al solito affascinante del bravo divulgatore televisivo che, nel corso della serata, ha parlato di etnobotanica e ha risposto alle domande del pubblico presente affascinato dal straordinario bagaglio tecnico di Pardini.



La Misericordia di Piano di Coreglia ha garantito il servzio di sicurezza sanitaria di sicurezza previste dalle direttive di legge. Un ringraziamento della Pro Loco va all'amministrazione comunale per l'impegno dato con strutture e location della manifestazione.