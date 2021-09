Mediavalle : ghivizzano alto



Marco Pardini alla Torre di Castruccio: racconto d’erbe, alberi e altri incanti

mercoledì, 1 settembre 2021, 17:24

di loreno bertolacci

Gli ingredienti di una buona ricetta poetica, e non solo, ci sono tutti: una location magnifica, un argomento interessante magistralmente spiegato da un personaggio conosciutissimo e il gioco è fatto.



Stiamo parlando di Marco Pardini, come molti lo definiscono “quello delle piante” che ha presentato domenica scorsa, in una relativamente fresca serata di fine estate, il suo libro “Erbario Poetico”. Una manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Coreglia Antelminelli che ha inteso in questo modo celebrare la cultura naturale della nostra comunità. Ha presentato il noto personaggio Tania Verona, un componente della “squadra della Pro Loco”, come ha giustamente definito l’organizzazione, che sta dimostrando tanta vitalità e tanta voglia appunto di promuovere le ricchezze del nostro territorio grazie al grande impegno dei suoi componenti e del presidente Fulvio Mandriota.



Dopo una breve presentazione dell’autore Marco Pardini l’evento è andato subito nel vivo grazie alle domande incalzanti della moderatrice Helga Battaglini. Un libro interessante, ricco di dati e descrizioni, dove ogni pianta viene associata al luogo di appartenenza, descrivendolo storicamente ma anche puntualizzando fatti e costumi locali, usi e consuetudini frutto della intensa ricerca che Marco Pardini ha fatto nel suo territorio dove è nato e ha vissuto.



Versiliese doc, di Casoli di Camaiore, da diversi anni è noto come divulgatore di etnobotanica per una tv locale. Ma è anche naturopata ed esperto delle piante in diverse zone d’Italia ma con “base” situata nelle sue Alpi Apuane. Un libro che nasce dalla sua passione giovanile, nella quale ha alternato momenti di spensieratezza a contatto con la gente a momenti di studio, lettura e passeggiate nel silenzio delle sue montagne. Nel tempo quale miglior risultato di quello di trasformare le proprie passioni in un lavoro.



Per questo motivo Marco Partini si ritiene, da questo punto di vista, fortunatissimo. Studio delle piante ma anche studio dei luoghi e delle persone. Insomma una miscela esplosiva di interessi che ha fatto breccia in tutte le nostre case con racconti affascinanti e “pieni di saggezza”, sempre prendendo spunto dalle piante, la prima passione dell’autore.



Un folto pubblico ha applaudito l’autore del libro che in una bella serata di fine estate, ha contribuito a migliorare la conoscenza del nostro territorio. L’ambientazione della serata era quella giusta, delle grandi occasioni e la Torre di Castruccio riesce sempre a rendere magico qualsiasi momento, a volte vestendo la maglia azzurra numero due di una eccellenza del nostro territorio e a volte illuminando i racconti d’erbe, alberi ed altri incanti dell’ “Erbario Poetico” di Marco Pardini.