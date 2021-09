Mediavalle



Museo Pucciniano di Celle, inaugurata la sala intitolata a Bernardo Romei

lunedì, 27 settembre 2021, 08:59

Nella mattina di sabato 25 settembre è stata inaugurata, all'interno del Museo Pucciniano di Celle, la Sala intitolata a Bernardo Romei, giovane lucchese nel mondo di Bangkok, improvvisamente e prematuramente scomparso.

Presenti il sindaco Andrea Bonfanti, la presidente dell'Associazione Lucchesi nel Mondo Ilaria Del Bianco e Augusto Romei, padre di Bernardo e presidente dei Lucchesi nel Mondo di Bangkok.

La cerimonia si è svolta con la collaborazione del Comitato Paesano di Celle e con la gradita partecipazione di Auser Lucca nella figura del suo presidente, Simonetta Migliori e di una vasta rappresentanza del direttivo dell'Associazione Lucchesi nel Mondo.

Bernardo Romei era un giovane appassionato di arte e di sport, fondatore della squadra di Rugby della Città di Lucca.

La sala a lui dedicata è la così detta "Sala degli affetti familiari"; al suo interno, infatti, sono esposte testimonianze di vita della famiglia di Giacomo Puccini. La scrivania del padre, la macchina da cucire della madre e tra gli altri cimeli, come il vestitino battesimale di Puccini, alcuni preziosi manoscritti musicali di Giacomo e del fratello Michele, e il seicentesco codice di Celle.

Grazie al prezioso contributo della Famiglia Romei, è stato possibile eseguire i lavori per l'impianto antincendio della Casa Museo e la realizzazione della rampa mobile che consentirà l'accesso anche a chi ha difficoltà motorie.

Dice la presidente dell'Associazione Lucchesi nel Mondo Ilaria Del Bianco: "Essendo questo il fine settimana dedicato alle Giornate Europee del Patrimonio, quest'anno dedicate all'inclusività, abbiamo scelto di inaugurare, oltre alla "Sala degli affetti familiari", anche la messa in opera della pedana di accesso al Museo che consente a tutti di poter accedere al piano terra, primo passo verso la parziale agibilità per i disabili della struttura, che si completerà nel più ampio intervento di ristrutturazione ed adeguamento del Museo che l'Associazione sta realizzando grazie ad alcuni fondamentali finanziamenti reperiti tramite il GAL e grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della stessa Famiglia Romei".

Conclude il sindaco Andrea Bonfanti: "La preziosa collaborazione con l'Associazione Lucchesi nel Mondo e con la sua presidente Ilaria Del Bianco, ci permette da molti anni di portare in Italia e nel mondo il nome del nostro Comune attraverso Puccini, facendo conoscere il nostro territorio, la sua cultura e le sue antiche tradizioni. Un ringraziamento, oltre all'associazione Lucchesi nel Mondo, voglio rivolgerlo alla famiglia Romei per il prezioso contributo, e al Comitato paesano di Celle, sempre attento e pronto a sostenere le iniziative del museo. Con l'occasione ci tengo a ricordare che nel 2024 ricorreranno 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini. Il senatore Marcucci unitamente al presidente della commissione cultura del Senato, senatore Nencini, ha presentato una legge speciale per portare sul territorio importanti risorse destinate alle celebrazioni pucciniane".

Il Comune di Pescaglia è tra gli Enti promotori delle celebrazioni e lavorerà per canalizzare risorse e organizzare eventi affinché anche Pescaglia, possa essere protagonista.

Pescaglia è il luogo dove la famiglia Puccini è nata e dove il ciclo dei Puccini si è chiuso, essendo Celle l'ultimo posto in cui il maestro è stato prima di partire per Bruxelles.