Mediavalle



Pescaglia: iniziati i lavori di ripristino della frana di Fornastro

giovedì, 16 settembre 2021, 16:23

Sono partiti i lavori per il ripristino della frana a Piazzanello nella località Fornastro. L'intervento avrà un costo di 40.000 euro di cui 32.000 finanziati dalla Regione Toscana.

La messa in sicurezza della strada avverrà mediante l'installazione di una paratia di micropali e tiranti in acciaio che verrà realizzata lungo la banchina di valle della carreggiata nel tratto maggiormente interessato dal movimento franoso.

I micropali saranno collegati in testa da un cordolo a cui verrà ancorata una nuova staccionata in legno che andrà a sostituire quella danneggiata; all'opera si affiancherà un intervento di regimazione delle acque al fine di ridurre le probabilità d'insorgenza di nuovi movimenti franosi.

A tale proposito, per maggior sicurezza, l'estradosso del cordolo della paratia sarà realizzato di circa 5 – 10 cm oltre il piano stradale in modo tale da costituire ostacolo alle acque superficiali, evitando che le stesse scendano incontrollate verso il versante di valle.

Inoltre, nella zona antistante la fontana, in prossimità del ponte, verrà effettuato un intervento di riqualificazione mediante la realizzazione di una pavimentazione in pietra e il rifacimento della staccionata.

Anche in quest'area, ad evitare che lo scorrere delle acque avvenga il in maniera incontrollata, verrà realizzata una canaletta in pietrame e ripristinato il fondo mediante eliminazione di solchi e dossi con la posa di pietrame incementato.

Parla l'assessore ai lavori pubblici Gabriele Fulvetti: "Ci tengo a ringraziare la Regione Toscana e il suo assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli che ancora una volta si sono mostrati attenti e disponibili alle necessità del nostro territorio; un territorio prevalentemente montano e particolarmente fragile verso questo tipo di problematiche. È importante inoltre sottolineare il lavoro degli uffici e dei tecnici comunali, che hanno lavorato con professionalità, impegno, attenzione del territorio, facendo costantemente squadra con la nostra amministrazione".