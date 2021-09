Mediavalle



Pescaglia, si abbattono le barriere architettoniche del palazzo comunale

venerdì, 10 settembre 2021, 11:01

La Regione Toscana finanzierà il progetto presentato dal comune di Pescaglia per la riqualificazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'edificio comunale.

Sono 32 i progetti che si sono aggiudicati il bando "Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani"; tra questi anche quello presentato dal Comune di Pescaglia a cui è stato assegnato un finanziamento di 83.051,35 euro su un costo complessivo di 106.000.

Il progetto prevede un importante intervento di risanamento degli

intonaci dell'edificio comunale, mediante la rimozione delle parti in distacco e rifacimento degli stessi con prodotti deumidificanti ed idrorepellenti. Inoltre saranno tinteggiate tutte le facciate mediante prodotti traspiranti, idrorepellenti e protettivi ai raggi UV, oltreché riparare e trattare tutte parti lignee, portoni d'ingresso, gronde, travi a vista, con impregnanti all'acqua a protezioni delle stesse.

Le colonne in pietra della loggia come le soglie delle aperture esterne saranno sottoposte ad un processo di conservazione e/o ricostruzione al fine di arrestare il fenomeno di esfoliazione e sfaldamento delle stesse.

Inoltre verrà installato di un servo-scala e una rampa amovibile lungo la scalinata storica a fianco dell'edificio che collega via del Colle con via Roma. Questo permetterà ai soggetti con disabilità, di poter avere accesso alla sala del consiglio.

Dice il sindaco Andrea Bonfanti: "Siamo davvero soddisfatti; un risultato davvero importante che va a premiare il lavoro progettuale di tecnici e amministratori, dimostrando ancora una volta quanto l'operato di squadra sia fondamentale per intercettare finanziamenti. Il centro di Pescaglia troverà una nuova luce: oltre al finanziamento sul Palazzo Comunale, il Comune di Pescaglia si è aggiudicato infatti nei mesi scorsi, anche il bando PINQua "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" con un progetto di 890.000 euro finanziati al 90% dalla Regione. Il progetto prevede la riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele II e del selciato sottostante oltre alla ristrutturazione dell'immobile comunale di via Roma attualmente utilizzato come archivio. L'edificio sarà rinnovato totalmente e andrà ad ospitare sale incontro, sale polivalenti e ambulatori medici".