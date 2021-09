Mediavalle



Apre hub vaccinale a Piano di Gioviano

mercoledì, 1 settembre 2021, 15:56

Giovedì 2 settembre aprirà presso il centro intercomunale di protezione civile, a Piano di Gioviano, l’hub vaccinale gestito dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

"Abbiamo accolto con favore la richiesta pervenuta, ritenendo che, in questo momento di emergenza, creare un punto sul nostro territorio sia un servizio importante per i cittadini, che non dovranno così spostarsi dai nostri comuni per vaccinarsi" dichiara il presidente dell’Unione dei Comuni Media Valle Marco Remaschi.

"L’iter iniziato grazie al mio predecessore Patrizio Andreuccetti - afferma -, ha visto coinvolti medici dell’AFT e pediatri di libera scelta, ma anche la ASL e Regione Toscana, oltre all’Unione dei Comuni, che ha messo a disposizione, in comodato d’uso gratuito, due stanze del pianto terra del centro intercomunale di protezione civile. Le prenotazioni saranno gestite direttamente dai medici e non si potrà accedere al centro senza appuntamento, mentre l’accoglienza sarà gestita, grazie all’ausilio, sempre prezioso, delle nostre associazioni di protezione civile".

"Ancora una volta - conclude Remaschi - la sinergia fra enti ha portato ad un ottimo risultato per il nostro territorio".