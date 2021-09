Mediavalle



Premiati i conterranei che si sono distinti all’estero

martedì, 14 settembre 2021, 08:34

di francesca sargenti

Consegnati i riconoscimenti ai lucchesi che si sono distinti all’estero ieri pomeriggio in San Micheletto a Lucca. La cerimonia, che quest’anno ha compiuto 50 anni, fu istituita dall’Associazione Lucchesi del Mondo e dalla Camera di Commercio di Lucca Mondo e premia i conterranei lucchesi che, operando nel campo dell'imprenditoria e del lavoro, delle professioni, della cultura e del volontariato, hanno contribuito alla crescita economica e sociale dei Paesi di accoglienza, tenendo alto il nome di Lucca e della sua provincia.

“Ricercare e rinsaldare i legami con la terra di origine, - ha dichiarato Giorgio Bartoli, commissario straordinario della Camera di Commercio di Lucca - è una necessità per ognuno di noi, voi oggi siete la testimonianza di una dimensione internazionale che la nostra comunità possiede. E mi fa piacere ricordare che quasi in ogni settore dell’economia e della vita civile abbiamo testimonianza delle qualità umane ed imprenditoriali dei nostri conterranei.”

Una comunità, quella dei lucchesi nel mondo, che ha sempre e continua a mantenere il cuore nella città di origine, nonostante siano andati a cercare fortuna altrove.

“I lucchesi si sono sempre distinti – ha sottolineato Alessandro Tambellini, Sindaco del Comune di Lucca – per il senso dell’ingegnosità e per la dedizione al lavoro, e da sempre hanno espresso le proprie capacità fuori dei confini dei nostri territori, cogliendo le opportunità fuori dal proprio ambito utili per la famiglia e per l’intera comunità di origine.”

“L’incontro di oggi con i lucchesi nel mondo – ha detto Luca Menesini, Presidente della Provincia di Lucca – è importante ed è una ricchezza del nostro territorio. Eventi come quello di oggi sono un primo segnale di riapertura e ricerca di normalità, in cui vanno coltivate la ricerca dell’amicizia e delle relazioni. Relazioni con voi concittadini nel mondo che vanno tenute vive e attive, perché sono occasioni di apertura, scambio e di attenzione che vanno aldilà delle “mura”.”

“La cerimonia di oggi è l’appuntamento più emozionante dell’anno per l’Ass. Lucchesi nel Mondo, - ha dichiarato la stessa Ilaria Del Bianco, Presidente dell’associazione, ed è un’occasione per conoscere storie di emigranti e di giovani che hanno studiato qui e hanno trovato la loro strada all’estero.”

Questi i lucchesi che oggi erano presenti alla cerimonia e hanno ricevuto il premio “Lucchesi che si sono distinti all’estero” dalla Camera di commercio di Lucca e dall’Associazione Lucchesi nel Mondo:

Michael Guido Biagi (Scozia)

Damiano Carrara (California)

Camilla Colognori (Olanda)

Perry Di Girolamo (Stati Uniti)

Mauro Fabbri (Svezia)

Pietro Renzo Fortini (Canada)

Raymond Robert Isola (Stati Uniti)

Stefano Menconi (Stati Uniti)

Susan Pucci (Stati Uniti)

Carlo Suffredini (Spagna)