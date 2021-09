Mediavalle



Prima Pescaglia: "Pensilina spostata a Colognora, brutta figura della giunta"

domenica, 26 settembre 2021, 15:19

Il gruppo di minoranza "Prima Pescaglia" interviene in merito all'installazione di una pensilina a Colognora, spostata dalla giunta che non aveva ascoltato la proposta dell'opposizione.



"Circa dieci mesi fa - esordisce il gruppo -, sentite le richieste dei cittadini ed il parere di persone informate e competenti, avevamo richiesto alla giunta comunale di installare una pensilina a Colognora di Pescaglia. La nostra proposta era di spostare la fermata di circa 50 metri a valle, nella zona più larga della piazza, cosa oltretutto ipotizzata da tutti, con l'impegno di espletare prima qualche piccola burocrazia. Pur di arrivare il prima possibile, così da poter schernire i consiglieri di minoranza di "Prima Pescaglia", la pensilina era stata montata nel punto più sbagliato ovvero all'imbocco del paese, dove il pullman non sarebbe mai riuscito ad arrivare".

"A conclusione della storia, come da noi previsto - afferma -, ora la fermata è stata spostata, nel più completo silenzio, dove doveva essere sin dall'inizio, comportando così doppio lavoro e doppia spesa. Ascoltare la nostra proposta avrebbe evitato un risparmio di tempo, denaro e sicuramente questa brutta figura nei confronti degli abitanti".

"Tanto paga pantalone" l'amara conclusione.