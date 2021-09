Mediavalle : piano di coreglia



Scontro auto-moto, grave giovane centauro

lunedì, 27 settembre 2021, 19:51

Grave incidente, questo pomeriggio, attorno alle 17, a Piano di Coreglia lungo via Nazionale al bivio con la strada che porta al capoluogo. Un giovane, in sella alla sua moto, si è scontrato per cause ancora tutte da chiarire con un’automobile: finito a terra con diversi traumi, il centauro è stato soccorso dall’automedica di Barga e da un’ambulanza, ed è stato quindi trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana.



Sim. Pie.