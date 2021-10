Mediavalle



A Pescaglia la cerimonia di apertura dell'annata lionistica

mercoledì, 6 ottobre 2021, 22:33

Si è svolta sabato 25 settembre la tradizionale cerimonia di apertura dell'annata lionistica 2021/2022 del Lions Club Garfagnana, presso il Molin della Volpe di Pescaglia.



Alla cerimonia erano presenti autorità Lionistiche, soci del club, amici Lions e autorità civili nella persona del sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti e signora.



Il presidente Claudio Civinini ha ricordato a tutti i soci lo spirito lionistico che il fondatore dei Lions, Melvin Jones, in quel lontano 1917, ha profuso in tutto il mondo: “We Serve”. Un motto attuale - ha spiegato -, infatti dovremmo usare tutte le nostre energie al servizio dei più deboli. Il Motto della mia annata è “Camminare con gli altri e per gli altri”. Dove camminare sarà un segno della voglia di fare, camminare insieme e per gli altri. Noi Lions dobbiamo essere presenti dove c’è bisogno nella comunità, dal sociale alla sanità, dalla cultura all’ambiente, allo sport".



"Nei primi mesi dell’annata - ha affermato - abbiamo consegnato le ultime tre lunette di San Francesco, restaurate nel convento di Borgo a Mozzano, questo service era un impegno di tre annate e di tre presidenti, un impegno importante che abbiamo portato a termine. Nel mese di luglio, a Castelnuovo di Garfagnana, abbiamo organizzato l’evento “Guida sicura” in collaborazione con Aci, molti giovani e non, hanno provato la guida sicura sul bagnato".



"Il fiore all’occhiello della prima parte della mia annata - ha sottolineato il presidente - è l’evento svolto presso l’aeroporto del Cinquale, la Fly Therapy, un service condiviso da 12 club Lions e 4 Leo Club, un sogno, far volare 108 ragazzi diversamente abili, un’esperienza dove abbiamo ricevuto più di quanto abbiamo donato. Questi ragazzi ci hanno ricordato il vero valore della vita, dell’amicizia e di come si possono superare insieme le difficoltà".



"In campo sanitario - ha continuato - abbiamo effettuato a Sillano 101 screening sulla prevenzione del diabete Mellito tipo 2 e con gli amici dell’Abetone abbiamo organizzato a San Pellegrino in Alpe gli stessi test, effettuandone altri 46. Il 2 ottobre è stato organizzato Lions in piazza a Piazza al Serchio in collaborazione con la Misericordia di Piazza al Serchio e Camporgiano. Il 10 ottobre si terrà l’apertura Spirituale a Trassilico con visita del paese e della Rocca. Altri service importanti saranno riproposti quest’anno, poiché a causa della pandemia il presidente uscente Quirino Fulceri non era riuscito a concretizzarli, come: Interconnettiamoci, progetto Martina".



"In questa annata - ha concluso - collaboreremo ancora con il Banco Alimentare per il service dei pacchi alimentari, si svolgeranno inoltre convegni sul diabete, anoressia e bulimia. Anche il service raccolta occhiali usati sta procedendo, i contenitori sono stati collocati. A maggio Medici in piazza si svolgerà a Fornaci di Barga, sarà un grande evento, con molte specializzazioni, avremo anche un settore per i piccoli animali. E tanto altro è ancora in programma…" Il presidente Claudio Civinini ricorda a tutti che "essere Lions è un onore, ma dobbiamo mantenere alto il nostro motto: “WE SERVE”.