Mediavalle : ghivizzano



Alla Croce Verde visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno

giovedì, 21 ottobre 2021, 15:49

di tommaso boggi

"Abbi cura di te": questo il titolo dell'iniziativa, nata da una collaborazione tra comune di Coreglia, Croce Verde e associazione "Ritrovo di Roberta" che si inserisce nel mese della prevenzione del tumore al seno portando il 23 ottobre a visite gratuite nel territorio coreglino.

Ma non solo, durante l'iniziativa che si terrà presso l'ex magazzino ferroviario di Ghivizzano, saranno infatti presenti supporto psicologico ed un medico che aiuterà a capire le metodiche dell'autopalpazione, semplici nozioni che possono fare la differenza nell'agire preventivamente nel caso di tumore al seno.

"Il comune di Coreglia - ha affermato l'assessore Lara Baldacci - è stato contattato dal "Ritrovo di Roberta" e l'iniziativa è piaciuta da subito, anche perché già il 29 settembre l'amministrazione ha promosso un'iniziativa simile con la Misericordia di Coreglia che ottenne oltre 150 richieste di partecipazione, di cui purtroppo abbiamo potuto accontentare solo una quarantina. Quando contattati - ha continuato l'assessore - abbiamo subito aderito sia come patrocinio che come sponsor dell'evento, infatti il fatto di aver ricevuto così tante richieste ci ha spinto a riflettere sul reale bisogno che c'è di prevenzione, in una realtà dove purtroppo nella sanità pubblica ci sono liste di attesa interminabili.

Mettere a disposizione dei cittadini una giornata così - si è avviata a concludere Baldacci - ha reso palese il bisogno che c'è di questo tipo di servizio, speriamo che questa situazione arrivi alle orecchie della sanità toscana, così che agisca anche su un territorio disagiato come il nostro. Noi siamo dalla parte dei cittadini e di chi ne ha bisogno, disponibili e apertissimi a future iniziative simili, il nostro motto è "insieme si può fare" e questa sinergia ci sta portando a centrare l'obiettivo. Tutto questo alla fine non è solo fatto per sensibilizzare alla prevenzione al tumore al seno ma anche per aiutare i cittadini che non possono rivolgersi al settore privato in questa situazione per compiere questa prevenzione" ha concluso l'assessore.

Per partecipare all'iniziativa, che si terrà dalle 9 alle 13 e successivamente dalle 14 alle 18, sarà obbligatorio il green pass.