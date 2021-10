Connettività nelle scuole: fondi in arrivo a Coreglia

Altri articoli in Mediavalle

venerdì, 15 ottobre 2021, 18:15

Il comune di Coreglia Antelminelli ottiene 3 milioni e 660mila euro di finanziamento regionale (deliberato nei giorni scorsi dalla giunta regionale) per intervenire su situazioni franose molto complesse e delicate formatisi sul territorio comunale a giugno 2020

giovedì, 14 ottobre 2021, 21:03

L'impatto è avvenuto alle 17.30 a metà strada tra il ristorante l'Alpino e la pasticceria Orchideda Blu. Uno dei due conducenti è rimasto ferito ed è stato trasportato al San Luca in codice giallo

mercoledì, 13 ottobre 2021, 21:40

In vista dell'entrata in vigore del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, prevista per venerdì 15 ottobre, anche gli autoferrotranvieri della provincia fanno sentire la propria voce

mercoledì, 13 ottobre 2021, 15:29

Si avvicina l'ora 'x', ovvero il 15 ottobre, giorno di entrata in vigore dell'obbligo vaccinale sul posto di lavoro. I sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm intervengono in vista delle, inevitabili, problematiche che sorgeranno

lunedì, 11 ottobre 2021, 13:03

Giovedì 14 ottobre, alle ore 17,00, presso la sala del Teatro del circolo l’Unione a Borgo a Mozzano si terrà un nuovo incontro formativo per castanicoltori che fa parte del ciclo organizzato dall’Associazione dei Castanicoltori della Lucchesia in collaborazione con I.R.F.

sabato, 9 ottobre 2021, 17:10

Grande soddisfazione traspare nelle parole dell'assessore alle pari opportunità, Lara Baldacci che si rende disponibile a organizzare nuove iniziative in questo senso