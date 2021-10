Mediavalle



Croce Verde: borsa di studio per aspiranti medici

mercoledì, 6 ottobre 2021, 10:38

Ci siamo! Ecco il bando per la 3^ edizione della borsa di studio per aspiranti medici intitolata alla memoria del dottor Piero Mungai, compianto presidente dell’Associazione nonché stimato e apprezzato medico lucchese.

Il contributo economico, destinato a studenti al primo anno di Medicina e Chirurgia iscritti presso un Ateneo statale, anche per l’a.a. 2021/22 ammonta a 3mila euro una tantum. L’assegnazione della borsa di studio si baserà su criteri di merito, dato che verrà preso in considerazione, in primo luogo, il punteggio conseguito nel test nazionale d’ammissione al corso di Medicina e Chirurgia. In caso di parità verranno analizzate eventuali attività di volontariato e, a seguire, la certificazione ISEE prodotta in sede di domanda.

Potranno accedere al bando le studentesse e gli studenti residenti nei comuni della provincia di Lucca dove è presente una sede della Croce Verde P.A. Lucca: Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Lucca, Viareggio.

Le domande potranno essere consegnate presso gli uffici della Croce Verde P.A. Lucca (v.le Castracani, 468/D), secondo i seguenti orari:

LUN, MER, VEN: 9.00 – 13.00

MAR, GIO: 9.00 – 13.00 | 15.00 – 17.00

o inviate via mail all’indirizzo cvlucca@croceverdelucca.it. La scadenza per la consegna è fissata per le ore 12:00 del giorno sabato 30 ottobre 2021.

A seguire, i link per consultare il regolamento completo e scaricare la domanda da inviare.

REGOLAMENTO BORSA DI STUDIO 2021-22

MODULO DOMANDA BORSA DI STUDIO