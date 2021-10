Mediavalle



Gaia legge i contatori dell'acqua in Valle del Serchio

venerdì, 1 ottobre 2021, 14:26

GAIA S.p.A., gestore del servizio idrico integrato della Toscana Nord, informa che da venerdì 1 ottobre 2021 è iniziata la lettura dei contatori in Garfagnana e nella Media Valle del Serchio, precisamente presso i comuni di Castelnuovo, Fabbriche di Vergemoli, Villa Collemandina, Barga, Coreglia, Careggine, Vagli di Sotto, Gallicano, Pieve Fosciana, Molazzana (LU). Le letture termineranno il 1 dicembre 2021. Gli utenti interessati sono più di 18.000.

È utile sapere che i tecnici incaricati per la lettura dei contatori di GAIA sono dotati di tesserino di riconoscimento con fotografia e nome e in caso di assenza dell'utente, i tecnici lasciano un avviso cartaceo. La lettura avviene tramite il sistema della fotolettura, ovvero lo scatto di fotografie digitali del quadrante del contatore e della relativa matricola identificativa, con data e ora del rilievo e relative coordinate geografiche. Il sistema di fotolettura consente di arginare anche la minima percentuale di errori presenti nelle letture, nonché di documentare ed archiviare agevolmente i consumi dell'utente.

Da regolamento, il Gestore è tenuto a effettuare due giri di letture all'anno. L'utente può comunque effettuare in autonomia la lettura del contatore chiamando gratuitamente il numero 800-004200 e indicando i dati. In alternativa è possibile fare l'autolettura via sms, inviando un messaggio al numero 3385009884 nel formato "codice lettura telefonico-spazio-lettura" (costo sms a seconda del proprio piano tariffario. Il codice di lettura telefonico di 16 cifre è riportato nella bolletta di GAIA, nella prima pagina). È possibile fare l'autolettura anche tramite l'APP, scaricabile da iOS e Android.

Nella prima pagina della bolletta è indicato il periodo migliore affinché l'autolettura sia valida fin dalla fatturazione successiva. L'autolettura consente di evitare l'addebito in bolletta di cifre in acconto, e di accorgersi per tempo di eventuali consumi anomali, ad esempio provocati da una perdita d'acqua occulta.

GAIA S.p.A. ricorda anche gli altri numeri verdi: 800-223377 per la Consulenza agli utenti e 800-234567 per emergenze e guasti.