Medici di famiglia: a Pescaglia in servizio il dottor Costanzo

Altri articoli in Mediavalle

giovedì, 28 ottobre 2021, 16:49

Sono scattati in questi giorni e proseguiranno per tutto il mese di novembre – compatibilmente con le condizioni atmosferiche - i lavori di asfaltatura e sistemazione del manto stradale su molte arterie provinciali nella Piana di Lucca, in Valle del Serchio-Garfagnana e in Versilia

mercoledì, 27 ottobre 2021, 10:41

Si è svolto domenica 24 ottobre il Piglione Trail, gara agonistica di trail running. Atleti da tutte le parti di Italia, e non solo, hanno raggiunto San Rocco in Turrite, nel comune di Pescaglia, per disputare la gara, suddivisa in due distanze, 25 km con 1200 metri di dislivello e...

martedì, 26 ottobre 2021, 12:44

Sostegni economici ai cittadini in difficoltà: l'amministrazione Remaschi promuove nuove misure di solidarietà post-Covid per cittadini e attività commerciali

lunedì, 25 ottobre 2021, 19:10

Lavori pubblici a Coreglia Antelminelli: al via tre interventi attesi da tutta la popolazione per una somma complessiva di 45mila euro. Il primo e più importante è quello attualmente in corso che riguarda il rifacimento dell'asfalto di una delle porte di accesso al capoluogo, in località Le Prata

lunedì, 25 ottobre 2021, 13:01

Svelato un artificioso meccanismo nei comprensori di Mediavalle e Piana di Lucca che ha consentito a un locale sodalizio di beneficiare, indebitamente, di oltre un milione di euro di indennità, a vario titolo, erogate dall’Inps e dall’Inail. Video

giovedì, 21 ottobre 2021, 15:49

"Abbi cura di te",questo il titolo dell'iniziativa, nata da una collaborazione tra Comune di Coreglia, Croce Verde e associazione "Ritrovo di Roberta" che si inserisce nel mese della prevenzione del tumore al seno portando il 23 ottobre a visite gratuite nel territorio del comune di Coreglia