Mediavalle



Pescaglia, Duccio Niccolò Signorini entra in consiglio

venerdì, 8 ottobre 2021, 00:13

A Pescaglia entra in consiglio comunale Duccio Niccolò Signorini, a seguito delle dimissioni rassegnate per motivi personali dalla consigliera Antonella Benvenuti.

In occasione dell'ultima assise svoltasi il 30 settembre, il consigliere Signorini fa il suo ingresso tra le fila del gruppo di maggioranza "Progetto Pescaglia". "Tutta l'amministrazione - si legge nel comunicato - desidera salutare e ringraziare la consigliere Benvenuti per l'impegno profuso in questi anni, per il lavoro svolto, con serietà, capacità e determinazione per il bene della comunità. In particolare, Antonella Benvenuti ha fin da subito preso a cuore la questione femminile gestendo la delega alle pari opportunità, partecipando attivamente alle iniziative promosse sul tema dalla commissione provinciale, della quale lei stessa è stata parte attiva".

"Allo stesso tempo - conclude - l'amministrazione da il benvenuto a Duccio Signorini e augura al nuovo consigliere buon lavoro, certi delle sue capacità e dell'impegno che saprà mettere al servizio dei cittadini".