Mediavalle : coreglia antelminelli



Santi e Salani si 'smarcano' da Remaschi e fondano un gruppo autonomo: "Lontane dai giochini di potere"

mercoledì, 6 ottobre 2021, 13:39

Dopo le note vicende che hanno interessato l’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli, dove il sindaco Marco Remaschi, a meno di un anno dalle elezioni, ha nominato suo vice il candidato della lista avversaria, Giorgio Daniele, i riflettori si accendono di nuovo grazie a un significativo evento.



Sabrina Santi, ex vice sindaco, silurata senza apparenti motivi, e Cinzia Salani, ex delegata alle politiche sociali, hanno costituito, in seno al consiglio comunale, un gruppo consiliare autonomo afferente al Partito Democratico e rappresentante tutti i cittadini che si riconoscono nei valori del centro-sinistra, questo visto che Azione (il partito di Remaschi, ndr) si è spostata con la lista di centro-destra in una nuova, inaspettata, alleanza per governare il comune.

È stata la nuova capogruppo, Sabrina Santi, a intervenire anche a nome del consigliere Salani nel consiglio di ieri sera: “I cittadini avevano scelto che la lista “Unione Democratica per Coreglia” con il sindaco Marco Remaschi avrebbe guidato il comune per cinque anni, mentre la lista “Rialziamo la testa con con Giorgio Daniele” avrebbe svolto il ruolo di opposizione e garanzia sull’operato della maggioranza”. Questa è la democrazia, questo è il risultato scelto dagli elettori. Può piacere o meno ma, per rispetto di tutti, va accettato".

"Oggi - incalza - vedo tra le file della giunta comunale un nuovo vicesindaco, che altri non è che il candidato a sindaco uscito perdente dalla tornata elettorale. Una cosa inaccettabile che va al di là della normale collaborazione tra maggioranza e minoranza. Valutiamo questo fatto gravissimo come un tradimento verso la comunità e gli elettori, pertanto, rimanendo fedeli e coerenti al mandato elettorale, costituiamo un nuovo gruppo consiliare che rappresenti al meglio gli elettori del centro-sinistra di Coreglia".

"Faremo un’opposizione vigile - conclude -, leale e corretta, garantendo equilibrio e coerenza, senza mire di vendetta ma solo con lo scopo di fare il bene della comunità. Una comunità che merita di essere rispettata e rappresentata in modo leale e senza giochini che, per fortuna, tutti ormai comprendono facilmente".