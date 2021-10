Mediavalle : san martino in freddana



Scontro tra due auto, un ferito in ospedale

giovedì, 14 ottobre 2021, 21:03

di chiara grassini

Scontro tra due auto in località Maracci, a San Martino in Freddana, nel comune di Pescaglia. L'impatto è avvenuto alle 17.30 a metà strada tra il ristorante l'Alpino e la pasticceria Orchideda Blu. Uno dei due conducenti è rimasto ferito ed è stato trasportato al San Luca in codice giallo.



Sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'automedica di Lucca insieme ai vigili urbani e a ai carabinieri che hanno fatto i rilievi. L'incidente ha causato molta coda bloccando il traffico.