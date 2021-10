Mediavalle : piano di coreglia



Una serata in compagnia dei nostri amici pappagalli

sabato, 9 ottobre 2021, 08:21

Nel suggestivo, spettacolare e misterioso panorama della nostra Mediavalle, presso il bar ristorante "Delicius" di Pian di Coreglia, sabato 16 ottobre si terrà la pappi-pizza party alla quale parteciperanno amici e proprietari dei colorati volatili provenienti anche da altre regioni e/o città.



"Abbiamo amici dalla Liguria, dalla Lombardia e da altre città della Toscana - esordisce Antonio Frullani, organizzatore dell'evento - e ci saranno pappagalli di diverse razze o grandezze come i Caicchi, i Cenerini, le Amazzoni e alcune specie di Ara dal più piccolo al più grande. Vogliamo in particolare modo ringraziare i proprietari del locale che ci accoglieranno all'interno di una sala grande e spaziosa insieme ai nostri amici con le ali".



"La serata - prosegue Frullani - si svolgerà all'insegna dell'allegria, delle risate, con pizza a volontà e il tutto corredato da fischi, parole e (perché no?) anche qualche urletto simpatico dei protagonisti. Sarà possibile osservare qualche pappagallo in volo libero: uno spettacolo per gli occhi e per l'umore. I pappagalli infatti, migliorano l'umore e fanno entrare in un mondo fatto di semplicità, allegria e, soprattutto dopo una giornata stressante, è bello tornare a casa e sentire che a loro modo ti salutano e ti fanno sentire considerato".



L'invito da parte del gruppo dei pappagallari è aperto a tutti coloro che vorranno avere informazioni su dove comprarli, i costi, l'alimentazione ecc. E se qualcuno si vorrà unire contattare il super organizzatore Mr Frullani Antonio al numero 3494655944.