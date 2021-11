Mediavalle



Contributi affitto a Coreglia: c'è tempo fino al 15 novembre per fare richiesta

mercoledì, 3 novembre 2021, 14:32

È aperto anche a Coreglia Antelminelli il bando per ottenere il contributo per il pagamento del canone di affitto: i cittadini hanno tempo fino al 15 novembre per presentare la domanda. Possono partecipare al bando i residenti del comune di Coreglia, titolari di un regolare contratto d'affitto, che non siano assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, e che abbiano un ISE (indicatore della situazione economica) non superiore a € 28.727,25 per l'anno 2021 e un valore ISEE non superiore a € 16.500,00.

La domanda per partecipare può essere scaricata dal sito www.comune.coreglia.lu.it o ritirata in formato cartaceo all'ufficio casa in piazza Antelminelli, 8, o alla sede comunale distaccata di Ghivizzano (via Nazionale, 83). Per ritirare il materiale cartaceo è necessario fissare un appuntamento chiamando i numeri 0583.789532 o 0583.77017 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12).

C'è tempo fino al 15 novembre per presentare la domanda: la documentazione potrà essere spedita mezzo lettera raccomandata A/R, per la quale farà fede il timbro postale, indirizzata a Comune di Coreglia, piazza Antelminelli, 8, con la dicitura "Contiene domanda per assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione anno 2021". In alternativa, può essere inviata tramite PEC all'indirizzo comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it oppure consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune di Coreglia Antelminelli.

Per eventuali ulteriori informazioni: 0583.789532; d.ceccarelli@comune.coreglia.lu.it.