Mediavalle



Coreglia Antelminelli propone un concorso di presepi

venerdì, 26 novembre 2021, 13:26

Coreglia Antelminelli si prepara alle festività natalizie con il tradizionale concorso di presepi. L'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale invita cittadini, associazioni, gruppi paesani, negozi e attività ad allestire la propria natività con l'obiettivo di celebrare tutti insieme uno dei simboli del Natale, il presepe appunto, valorizzandone la tradizione.



La Santa Famiglia dovrà essere allestita entro e non oltre l'8 dicembre e dovrà restare esposta fino al 6 gennaio: si potranno sfruttare vetrine, finestre, giardini e ogni spazio a propria disposizione e aperto al pubblico presente sul territorio comunale. Non ci sono freni alla fantasia: il presepe potrà essere realizzato con il tipo di materiale che si desidera, come elementi di riciclo creativo, figurine di ogni epoca e oggetti di ogni genere. Il concorso è riservato ai residenti nel comune di Coreglia Antelminelli.



Per partecipare al concorso è sufficiente inviare entro il 7 dicembre al Comune di Coreglia, Ufficio Protocollo, la scheda di adesione compilata in ogni sua parte. La scheda può essere richiesta direttamente all'ufficio segreteria o scaricata dal sito www.comune.coreglia.lu.it.



Una giuria appositamente nominata valuterà i presepi entro il 6 gennaio: saranno tenuti in considerazione la cura dell'allestimento, la fattura dei personaggi e l'originalità dell'installazione. I primi tre classificati riceveranno in premio cesti alimentari con prodotti tipici del territorio.



Per tutte le informazioni è possibile contattare l'ufficio segreteria al numero 0583/78152.