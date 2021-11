Mediavalle



Coreglia Antelminelli ricorda i ricercatori Puccinelli e Giannini

venerdì, 12 novembre 2021, 13:17

Domani, sabato 13 novembre, a Coreglia Antelminelli si ricorderanno due grandi personaggi e ricercatori locali: Benedetto Puccinelli e Giovanni Giannini. L'appuntamento, organizzato dall'amministrazione comunale insieme con l'Unione dei Comuni della Mediavalle, l'Azienda Usl Toscana Nord-ovest e l'associazione Aster Natura Toscana associazione naturalistica lucchese, è al Teatro A. Bambi di Coreglia capoluogo dalle 10.30.



Benedetto Puccinelli un grande botanico e micologo coreglino, nonché docente del Real Liceo Lucchese e direttore dell'Orto botanico dal 1834 al 1850; il secondo, di Tereglio, un importante studioso di folklore, che si è dedicato principalmente alla tradizione popolare e alle usanze della montagna lucchese.



La giornata si svilupperà tramite un convegno e una mostra micologica dei funghi eduli e velenosi del territorio. Saranno inoltre esposte tavole su Puccinelli e Giannini. Un'occasione per educare i cittadini a conoscere ma soprattutto riconoscere i funghi nei nostri boschi, per evitare il rischio di avvelenamenti e intossicazioni alimentari. L'obiettivo dell'iniziativa è infatti quello di divulgare e far conoscere la vita e il percorso di due personaggi che hanno arricchito la storia del territorio, di Coreglia e in generale di tutta la provincia, soprattutto per quanto riguarda la conoscenza delle piante e dei funghi. Ecco perché all'interno della manifestazione, grazie proprio alla disponibilità dell'Ispettorato Micologico dell'Asl Toscana Nord-Ovest, sarà organizzato un corso propedeutico al riconoscimento dei funghi con distribuzione di materiali illustrativi e un'esposizione micologica dedicata.