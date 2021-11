Mediavalle



Coreglia, doppio evento contro la violenza sulle donne

lunedì, 22 novembre 2021, 15:56

La Torre di Castruccio si tinge di rosso per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Dal 25 al 28 novembre, infatti, la Torre di Ghivizzano Castello sarà illuminata per sensibilizzare la cittadinanza sulla piaga del femminicidio e della violenza di genere.



Questa è una delle iniziative organizzate e promosse dall'amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli e dalla Commissione comunale pari opportunità per la campagna del fiocco bianco. L'altra, in programma domenica 28 novembre, si terrà al Teatro comunale "A. Bambi" di Coreglia Capoluogo. Qui, alle 16, ci sarà l'evento "Il buio non fa paura", letture tratte dal libro "Tra l'Olimpo e il sud" di Doris Bellomusto. Negli stessi spazi sarà allestita una mostra di fotografie sul tema della violenza di genere realizzata dalla Commissione comunale pari opportunità. Per partecipare all'iniziativa è necessario esibire il Green-pass.



"Prosegue il percorso della commissione comunale e dell'amministrazione a sostegno delle politiche di genere - commenta l'assessore, Lara Baldacci -. Stiamo promuovendo numerose iniziative sul tema, stiamo sviluppando un lavoro di sensibilizzazione, informazione ed educazione, che parte proprio dalle scuole e si diffonde in tutta la comunità. La violenza sulle donne ci riguarda: riguarda noi cittadini, grandi o piccoli, riguarda le istituzioni, riguarda i territori. Tutti, indistintamente. La mostra fotografica a cura della Commissione ha lo scopo di lasciare un segno anche visivo di quello che gli episodi di violenza possono provocare e le poesie di Doris ci condurranno in un viaggio alla ricerca di noi stesse, delle nostre identità e soprattutto delle nostre emozioni".