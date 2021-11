Mediavalle



Coreglia, nuovo look per il parcheggio in località "Le Prata"

sabato, 27 novembre 2021, 16:20

Nuovo look per il parcheggio in località "Le Prata" a Coreglia Antelminelli. La porta di accesso al capoluogo, infatti, è stata completamente riqualificata con un'importante opera di riasfaltatura e nuova segnaletica che ha interessato i tre livelli del parcheggio.



L'intervento, chiesto a gran voce dai cittadini ha riguardato anche la predisposizione di una nuova segnaletica e la realizzazione di ulteriori stalli per le auto.



«Sono soddisfatto di questo intervento - commenta il sindaco Marco Remaschi - poiché da tempo e da più parti ci erano arrivate sollecitazioni e richieste per riqualificare l'area. A lungo, infatti, abbiamo avuto un parcheggio dissestato, danneggiato, pieno di vecchie toppe di precedenti interventi. Una condizione che pregiudicava moltissimo la sicurezza, sia dei pedoni che delle auto. Adesso l'area è più bella, più sicura, più comoda: il decoro di un comune, di un territorio, passa anche e soprattutto da questi lavori, solo apparentemente piccoli, ma in realtà fondamentali e determinanti per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini»·



I lavori di riqualificazione del parcheggio ammontano a circa 12mila euro.