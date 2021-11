Mediavalle



Coreglia, pubblicati bandi e moduli per richiedere i contributi post-Covid

mercoledì, 3 novembre 2021, 14:29

Sostegni economici ai cittadini in difficoltà: sono pubblicati sul sito del Comune di Coreglia Antelminelli, www.comune.coreglia.lu.it, i bandi per richiedere i contributi e i sostegni varati dall'amministrazione Remaschi. In particolare la misura riguarda l'erogazione dei buoni spesa alimentari e di quelli per il servizio mensa scolastica e la riduzione del 30% della quota fissa e variabile della TARI 2021 per le utenze non domestiche che abbiano registrato un calo di fatturato nel 2020 rispetto al 2019. Queste agevolazioni sono cumulabili con tutti gli altri provvedimenti già adottati dall'amministrazione comunale e con tutti gli altri contributi già erogati: chi ha già ricevuto un sostegno, può nuovamente partecipare ai bandi.

Attenzione per le utenze non domestiche più colpite dalla pandemia, con un investimento di quasi 65mila euro. L'amministrazione Remaschi ha previsto uno sconto in bolletta per quelle attività con sede nel comune di Coreglia che, rispetto al 2019, abbiano registrato nel 2020 un calo di fatturato di almeno il 15 per cento. La riduzione sarà del 30 per cento sulla quota fissa e variabile. Nel caso in cui il pagamento della TARI sia già stato effettuato, il contributo verrà erogato sotto forma di rimborso. Il bando e il modulo per partecipare sono scaricabili qui: https://www.comune.coreglia.lu.it/ultime-notizie-comun/agevolazioni-tari-utenze-non-domestiche/. Per partecipare c'è tempo fino al 19 novembre 2021. A questo link, invece, www.comune.coreglia.lu.it/ultime-notizie-comun/misure-urgenti-di-solidarieta-alimentare-2/, è possibile scaricare i bandi e i moduli per i buoni alimentari per il servizio mensa scolastica e per i buoni spesa erogabili alle famiglie di Coreglia Antelminelli. In entrambi i casi c'è tempo fino al 30 novembre per partecipare