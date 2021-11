Mediavalle : ghivizzano



Fulvio Mandriota, una storia diversa

lunedì, 29 novembre 2021, 08:48

di daniele venturini

La Gazzetta del Serchio ha intervistato Fulvio Mandriota, eletto per la seconda volta consecutiva presidente della Pro Loco di Coreglia Antelminelli, in merito al suo primo libro intitolato “Una Storia Diversa”.



Presidente Mandriota, perché ha scritto questo libro? Cosa vuole raccontarci?

'Una storia diversa' è un’autobiografia, ripercorre la mia vita a partire dalla contrazione della poliomielite, malattia ancora molto diffusa negli anni ’40 del Novecento, nei primissimi anni della mia infanzia a Napoli. Desidero condividere con chi avrà voglia di leggere il mio libro, i miei primi ricordi, quelli in cui la mia vita di più si intreccia strettamente a quella della madre lucchese – mamma Me, una donna di grande tempra – e di un padre, Dino, forzatamente assente, e del fratello maggiore, Adriano.

Ci parli della sua malattia e dei primi anni di vita

Quei primi anni di vita, sono dunque quelli della difficoltà e del dolore delle cure, ancora applicate in via del tutto sperimentale. Seguono le mie prime esperienze scolastiche, dove scopro definitivamente la condizione della solitudine e la mia diversità rispetto ai compagni di scuola. Da qui scaturisce nel mio libro un forte messaggio: l'obiettivo di assicurare condizioni di pari opportunità ai disabili è ancora lontano, nonostante ci siano state nel tempo norme più favorevoli all'inserimento; e, di fatto, anche il nostro Paese si priva così di risorse utili alla comunità.

Lei nasce a Napoli subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, ci racconta questo suo periodo che ha riportato nel libro?

Esattamente, nasco a Napoli nel 1947. A poco più di un anno ho contratto il virus della poliomielite nel periodo post-bellico che in quella città fu particolarmente crudo. Ho frequentato fino alle scuole superiori e i primi due anni di studi universitari, sempre in quella città. Come sopra detto, sono stati anni difficili per me da bambino a causa della malattia ero discriminato e solo. Nonostante questo sono andato avanti per la mia strada e, dopo aver finito le superiori, ho fatto due anni di università. Alla fine degli anni sessanta del secolo scorso, la mia famiglia decise si trasferirsi a Ghivizzano, paese natale di mia madre. A questo punto decidevo di interrompere gli studi universitari in economia e commercio, e iniziai a lavorare.

Nel suo libro autobiografico, parla anche della sua attività lavorativa e politica: ci anticipa qualcosa?

Dopo la prima esperienza alle dipendenze di una grande industria del mondo cartario, ho deciso di avviare con altri amici un’impresa artigianale. Per trent’anni ho diretto due aziende, concludendo la mia attività negli anni duemila. Come ha anticipato lei, ho avuto una lunga esperienza politica nelle file del Partito Socialista Italiano, rivestendo il ruolo di amministratore nella locale Azienda Sanitaria e poi come Assessore Provinciale alle Attività Produttive e Turismo. Successivamente ho vissuto ulteriori esperienze in altre compagini politiche. Attualmente sono ai vertici lucchesi della Unione Nazionale delle Pro Loco. Nel libro racconto bene questo periodo della mia vita con dovizia di particolari.

Mandriota, a causa della sua malattia ha avuto molteplici contatti con medici e paramendici: ha scritto molto sul libro di questo lungo periodo, che dura da quando ha contratto la poliomielite?

Tra tutte queste vicende si inserisce, dopo il mio ritorno in Toscana, a Ghivizzano, il continuo rapporto con i medici e le strutture che gestiscono. Sono questi, appunto, per il loro camice, gli “Angeli bianchi” e, per la loro azione risanatoria, gli “Angeli del bene”. Tutti, uomini e donne, persone capaci di operare umanamente riparando, nonostante il dolore e i sacrifici, la salute di ogni sofferente e, più nello specifico il miglioramento delle condizioni della mia salute, riuscendo sempre meglio, sia pur malamente, a camminare. Sono queste le ultime riflessioni che faccio nel mio libro. Riflessioni che si confrontano alle pandemie dell’oggi, quando l’azione sempre più dissennata degli uomini lascia sviluppare o risvegliare vecchie-nuove malattie da cui sarà sempre più complicato ripararsi; e crea una società sempre più disumana di violenza sulla natura e di grande solitudine sociale legata all’ipertrofia “social” del web.