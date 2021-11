Mediavalle



La commissione intercomunale chiede verifiche dopo il processo per il disastro ferroviario di Viareggio

sabato, 20 novembre 2021, 11:26

La commissione intercomunale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ha inviato una lettera sottoscritta dai comuni di Lucca, Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Camaiore, Capannori, Coreglia Antelminelli, Montecarlo, Porcari, Pescaglia e San Romano di Garfagnana indirizzata al ministro delle infrastrutture e trasporti Enrico Giovannini, al presidente e all'assessore ai trasporti della Regione Toscana Eugenio Giani e Stefano Baccelli, al presidente della Provincia Luca Menesini e al Prefetto di Lucca Francesco Esposito.

Il documento chiede l'attivazione di un percorso di approfondimento e verifica dell'adempimento delle raccomandazioni tecnico-amministrative emerse nell'ambito del processo penale per il disastro ferroviario di Viareggio. Tale richiesta è maturata in seguito agli incontri della Commissione intercomunale con i rappresentanti dell'associazione “Il Mondo che vorrei” dei parenti delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio che, in questi anni, hanno studiato in modo approfondito le relazioni tecniche e le prescrizioni per l'inalzamento dei livelli di sicurezza sulla rete ferroviaria italiana.