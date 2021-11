Mediavalle



La scuola di Pescaglia a Milano con il progetto "Costituziopolis"

lunedì, 22 novembre 2021, 15:43

Ancora un'altra importante soddisfazione per l'Istituto Comprensivo di Pescaglia. Il 19 novembre scorso infatti, il progetto "Costituziopolis", costruito dagli alunni della classe quinta (anno scolastico 2020 - 2021) della primaria di Piegaio, è stato presentato al Gala della "Fondazione Robert F. Kennedy" svoltosi a Milano. Nell'occasione anche l'attore Neri Marcorè, presentatore della serata, ha voluto congratularsi con la scuola di Pescaglia e con la maestra, nonchè vicario, Roberta Giusti, rilasciando un breve video visibile sul sito e sui canali social del Comune di Pescaglia.

"Costituziopolis", la città della Costituzione, è il risultato di un percorso educativo e didattico interdisciplinare intrapreso dagli alunni della classe quinta della scuola primaria di Piegaio nell'anno scolastico 20/21. Gli alunni hanno letto, commentato e ripensato la Costituzione italiana in forma tridimensionale in ambiente Minecraft. La classe ha deciso di rappresentare la Costituzione come fosse una città da visitare, ma anche da vivere.

La partecipazione al Progetto MIUR Mineclass Education, ha reso possibile utilizzare una forma di rielaborazione digitale particolarmente motivante per i ragazzi impegnandoli compiutamente sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione. Il Progetto di "Costituziopolis" è stato elaborato durante momenti di discussione e condivisione delle singole proposte che sono state formulate facendo ricorso anche a conoscenze specifiche come il piano regolatore o le piante delle città.

Dice il vicario dell'Istituto Comprensivo Giacomo Puccini di pescaglia, Roberta Giusti: "Gli alunni hanno progettato i singoli edifici e si sono cimentati nella vera e propria costruzione di Costituziopolis. Grazie all'interessamento della Dott.ssa Valentina Pagliai, l'esperienza è stata presentata durante la serata di gala del 19 novembre 2021 della Fondazione Kennedy".

Intervengono il sindaco Andrea Bonfanti e l'assessore alla scuola Valerio Bianchi: "Siamo orgogliosi e ci congratuliamo con i ragazzi e con i docenti. I risultati ottenuti negli ultimi anni dall'Istituto Comprensivo di Pescaglia sono davvero importanti e sottolineano quanto la nostra scuola sia innovativa. La differenza la fanno le persone ed i nostri insegnanti, sempre pronti a coinvolgere i ragazzi in progetti nuovi e stimolanti. Studiare sul nostro territorio infatti vuol dire arricchirsi di esperienze significative legate ad una visione ampia del sistema educativo che non si esaurisce sui banchi di scuola".