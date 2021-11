Mediavalle



Lo chef Claudio Menconi ospite alla scuola di Ghivizzano

sabato, 13 novembre 2021, 13:49

L'Istituto Comprensivo di Coreglia, nell'ambito della programmazione delle attività da proporre agli studenti e alle studentesse del Tempo Prolungato, ha inserito due appuntamenti con lo chef decoratore Claudio Menconi, noto al grande pubblico per le sue riconosciute competenze nel “fruit food carving”.

Il primo incontro con gli alunni si è svolto nel pomeriggio di giovedì 11 novembre u.s. In tale occasione lo chef decorator Menconi ha realizzato davanti agli occhi dei ragazzi, delle semplici sculture di frutta e verdura, illustrando i vari passaggi da seguire per giungere al prodotto finale. Il prossimo incontro con lo chef Menconi avrà luogo giovedì 18 novembre e permetterà agli studenti del Tempo Prolungato di Ghivizzano di approfondire la conoscenza dell'arte dell'intaglio vegetale che Claudio Menconi sa interpretare con grande passione.