Mediavalle : lettere alla gazzetta



"Monsagrati, trovare il postino è come vincere alla lotteria"

martedì, 16 novembre 2021, 12:24

di luca cappelletti e paola aronni

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera, firmata, in cui si segnala al comune e al sindaco di Pescaglia un disservizio di Poste Italiane in quanto si fa fatica a trovare il postino:



"Buongiorno,

sono un cittadino di Monsagrati residente vicino al confine con San Martino in Freddana, mi rivolgo al comune e in particolare al Sindaco per segnalare il disservizio di Poste Italiane che sicuramente avrà notato anche lui considerato che abita non lontano da me.

Il problema è che ultimamente trovare il postino è come vincere alla lotteria, prima doveva passare a giorni alterni, poi siamo passati al massimo una volta alla settimana, ora si va di mese in mese.

Ho provato a inoltrare la mia protesta e quella di altri miei vicini all'incaricato della consegna pacchi di Poste, ma come risposta mi è stato detto che nel centro di smistamento di Pian di Coreglia (dove parte o dovrebbe partire anche il nostro portalettere) dovevano essere in 13 ma ci sono stati tagli al personale e sono solo in 4, ovviamente viene privilegiato la consegna dei pacchi che sicuramente rende di più all'azienda della semplice posta ordinaria che purtroppo contiene solo pubblicità e bollette che ormai scadono a ripetizione.

Gli ultimi avvistamenti sono stati : metà settembre, 2 ottobre, 29 ottobre.

Non mi sembra normale dover pagare le bollette sempre in ritardo e non ricevere comunicazioni importanti come risultati analisi e altre questioni private.

Avevo anche deciso di andare di persona all'ufficio di smistamento a ritirare la mia posta, ma considerato i precedenti di persone che comunque sono state aggredite e non hanno risolto nulla ho preferito scrivere questa mail di protesta e di sfogo all'unica persona che rappresenta la cittadinanza sperando che possa intervenire a livelli più alti dei miei.

Grazie in anticipo, sperando di smuovere la situazione,

Cordiali saluti"

Luca Cappelletti e Paola Aronni