Paolinelli (Ugl): "Disagi sulla strada comunale di Colognora"

lunedì, 8 novembre 2021, 19:55

A seguito di segnalazioni pervenute da autisti degli autobus negli ultimi giorni, il segretario del sindacato Ugl Autoferrotranvieri del Trasporto Pubblico Locale, Cipriano Paolinelli, segnala le difficoltà che persistono e che gli autisti devono affrontare giornalmente sulle strade di montagna del territorio della Mediavalle e Garfagnana.

"Nello specifico oggi - afferma -, sono a segnalare episodi franosi e di smottamento sulla strada comunale di Colognora nel comune di Pescaglia, dove più volte al giorno vi transitano autobus di varie dimensioni e tipologia per svolgere servizio sia di trasporto pubblico, ma anche scolastico e quindi dove a bordo dei mezzi ci sono oltre a ragazzi e adulti anche bambini piccoli".

"Mi auguro quindi - conclude -, che chi di competenza si adoperi in tempi brevi per riportare alle normali condizioni di viabilità la tratta indicata, così da garantire ai mezzi pubblici e a tutti i cittadini e abitanti delle frazioni interessate una viabilità e un transito migliore, oltre naturalmente a garantire in primis, una giusta, appropriata e dovuta sicurezza stradale a tutti".