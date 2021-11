Mediavalle



Pino Iacopelli: "Mc Donald's in Media Valle? Assolutamente sì"

mercoledì, 17 novembre 2021, 03:35

di aldo grandi

Mc Donald's è la più grande catena immobiliare al mondo. Lo sapevate? Ebbene, degli oltre 25 mila punti vendita che esistono in giro per il pianeta, oltre il 70 per cento sono di proprietà della stessa multinazionale dell'alimentazione che possiede immobili destinati ad ospitare il proprio marchio nelle più belle location del mondo. Pino Iacopelli, licenziatario di ben cinque ristoranti Mc Donald's tra Lucca e Pisa, ha dedicato un breve passaggio della sua presentazione del nuovo Big Mac, proprio alla eventualità di aprire, l'anno prossimo, un nuovo ristorante in media Valle così da andare incontro alle esigenze dei consumatori del panino più famoso al mondo che, adesso, devono, se vogliono togliersi la soddisfazione, raggiungere quantomeno il viale Europa di Lammari o, più in là ancora, il viale Europa a Lucca.

"Se troviamo la giusta location immobiliare - ha spiegato Iacopelli - non avremo problemi ad aprire. E' una idea che ci sta particolarmente a cuore e che, prima la crisi, poi il Covid, ha rinviato. Ma non c'è dubbio che stiamo valutando ipotesi di apertura e sono convinto che presto saremo dagli amici di Media Valle e Garfagnana. Apriremo, infatti, un ristorante in Media Valle che avrà le caratteristiche innovative di quelli realizzati ultimamente da Mc Donald's".

Anche Elisa Bertucci, responsabile della comunicazione Mc Donald's Italia, ha confermato che l'azienda è in crescita e vuole aprire nuovi punti vendita in tutta la penisola. Quest'anno, ad esempio, sono stati oltre 40 i ristoranti che hanno visto la luce. Il problema non è tanto l'allestimento deli locali, quanto la individuazione del posto ideale. Una volta trovato, si viaggia senza sosta e si apre in un battibaleno.