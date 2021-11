Mediavalle : pescaglia



Problemi nella consegna della posta: incontro in comune

mercoledì, 24 novembre 2021, 12:27

Si è tenuto ieri a Pescaglia un incontro tra Poste Italiane e il comune, nelle persone del sindaco Andrea Bonfanti e i responsabili aziendali Paolo Pinzani (relazioni istituzionali) e Lorenzo Nuzzi (recapito) per fare il punto sul recapito nella zona della Val Freddana.

In un clima cordiale e collaborativo sono stati condivisi alcuni interventi utili a migliorare il servizio offerto ai cittadini: in particolare è stata illustrata l’attività di aggiornamento della toponomastica del territorio (a cura del comune) e di monitoraggio sulla consegna della corrispondenza (a cura di Poste).

L’azienda ha evidenziato al primo cittadino di mettere in atto tutte le azioni possibili per individuare i destinatari della posta e garantire un servizio di recapito regolare e invita i cittadini ad una maggiore collaborazione per facilitare il lavoro dei portalettere.