Mediavalle



Prosegue la stagione teatrale a Coreglia: in scena "Musiche dal Mediterraneo"

martedì, 16 novembre 2021, 17:11

Musica, tradizione e cultura del Mediterraneo: prosegue la stagione teatrale al teatro "A.Bambi" di Coreglia Antelminelli, realizzata in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

In cartellone, sabato 20 novembre, "Musiche del Mediterraneo", un viaggio emozionante fra i popoli, le sonorità e le tradizioni mediterranee. Un giovane artista compie insieme al nonno, un marinaio in pensione, un viaggio per mare verso Istanbul. La musica del Mediterraneo, suonata dal vivo, si intreccia ai ricordi di viaggio: musica napoletana, balcanica, pop greco, suoni della tradizione turca per una mappa, reale e affascinante, della cultura mediterranea. Lo spettacolo è scritto da Francesco Tomei con le musiche originali di Daniele Belli. Burcu Duran sarà la voce narrante, accompagnato dallo stesso Tomei con le illustrazioni di Lucia Morelli e le animazioni di Stefano Cosimini. Lo spettacolo è una produzione Associazione Auroom, in collaborazione con Associazione Culturale Venti d'Arte e Italian Artists-Promoting Italian Culture. Il costo del biglietto per lo spettacolo "Musiche del Mediterraneo" è di 8 euro. Per informazioni e prevendite sui biglietti: 0583/78152 interno 4 – i.pellegrini@comune.coreglia.lu.it

Con la stagione teatrale prosegue anche l'iniziativa del biglietto sospeso voluta dall'amministrazione comunale di Coreglia, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo e con il coinvolgimento della Commissione comunale pari opportunità di Coreglia. All'iniziativa possono partecipare tutti: cittadini, privati, aziende, associazioni per regalare, a chi non può permettersela, una serata di svago e cultura a teatro.

Per compiere questo gesto di solidarietà è sufficiente acquistare il biglietto in prevendita, contattando il numero 0583/78152 interno 4. Per info sull'iniziativa: cpo.coreglia@gmail.com.