Successo per le iniziative contro la violenza sulle donne a Coreglia

martedì, 30 novembre 2021, 19:53

Grande successo per l'iniziativa che il comune di Coreglia Antelminelli, insieme con la commissione comunale pari opportunità, ha organizzato per la campagna del fiocco bianco contro la violenza sulle donne. Domenica 28 novembre, alle 16, al Teatro comunale "A. Bambi" di Coreglia Capoluogo è andato in scena l'evento "Il buio non fa paura": un reading-presentazione del libro "Tra l'Olimpo e il sud" di Doris Bellomusto, con il contributo toccante ed emozionante della giovane Ludovica Franceschini che ha letto una poesia.



Nella stessa giornata è stata inaugurata una mostra fotografica sul tema della violenza di genere, realizzata dalla Commissione comunale pari opportunità. La mostra resterà aperta fino a sabato 15 gennaio, sempre al Teatro "A.Bambi" di Coreglia. L'esposizione è a ingresso libero, ma per visitarla è necessario il Green Pass.



«Continua con successo il lavoro della commissione pari opportunità e dell'amministrazione a sostegno delle politiche di genere - commenta l'assessore, Lara Baldacci -. Le numerose iniziative che abbiamo promosso e il successo che hanno ricevuto ci confermano che la strada è quella giusta: la violenza sulle donne riguarda tutti, dai più piccoli ai più grandi, e parlarne continuamente, con attenzione, sentimento e convinzione è l'arma più potente che abbiamo per sconfiggerla definitivamente. Ringrazio la Commissione per il grande lavoro svolto, Ludovica Franceschini, 15 anni e alunna di Doris, che nonostante la giovane età, ha scritto una bellissima poesia sulla violenza, e Doris per le belle emozioni che ci ha regalato».