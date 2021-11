Mediavalle



Torna la passeggiata tra i presepi a Montefegatesi

martedì, 30 novembre 2021, 19:57

Domenica 5 dicembre torna uno degli eventi più caratteristici di Montefegatesi, "La passeggiata tra i presepi", facente parte degli eventi della "Valle dei Presepi".



"È un evento abbastanza recente - spiega la società "Ermete Zacconi" -, ma che in poco tempo ha riscosso molto successo. Lo scorso anno, a causa Covid, è stato annullato, ma quest'anno tornerà con il rispetto di tutte le normative in vigore".



"Nel 2019 - afferm ala società - furono più di 200 i presepi fatti all'interno del paese da paesani, ditte ed associazioni varie. Quest'anno proviamo a ripartire da lì. I presepi sarà possibile vederli fino al 9 gennaio. Il programma della giornata è il seguente: inizio ore 11.30 e terminerà nel tardo pomeriggio-sera. Quest'anno oltre agli stand classici ci sarà la possibilità di pranzare. Il menù dell'evento sarà il seguente; ravioli burro e salvia, panini con porchetta, necci vuoti, incicciati, ricotta e nutella e vin brulè"



"Oltre al classico arrivo di Babbo Natale con i suoi regali nel pomeriggio - continua -, una delle novità di questa edizione saranno i "Mercatini di Natale" presso Piazza XX Settembre. Alcuni dei presepi che potrete ammirare all'Interno del paese sono stati dati dalla Ditta Fontanini, Ditta EuroMarchi e Arte Barsanti. Saranno dislocati sia nelle vie interne che alcune marginali, come Via dell'amore e "Via dell'Alpe. Gli altri, oltre a quelli standard, saranno come sempre realizzati da molti materiali tra cui plastica, bottoni, stoffa, legno, resina, gesso etc."



"Nella chiesina in Piazza xx settembre - conclude - sarà possibile vederne uno molto caratteristico, interamente in carta riciclata, proveniente da Roma, zona Centocelle /Prenestino di Cosimo Maregrande. Questo presepe trae ispirazione dalla Puglia dove l'artista è nato, a Sannicola nel Salento, e dalle atmosfere della realtà di paese. Sempre lì, verrà esposto un presepe in mezzo punto donato da Maria Rosa Orsini. Interessante come ogni anno sarà quello del Greppo Trekking Pegaso, che ogni anno partecipa con bellissimi presepi".