Un albero per ogni scuola a Coreglia

mercoledì, 24 novembre 2021, 16:55

Un albero per ogni scuola dell'Istituto Comprensivo di Coreglia Antelminelli. Così l'amministrazione Remaschi ha celebrato la Giornata Nazionale degli Alberi: con un piccolo alberello da piantare insieme agli studenti e da affidare alle loro cure.



Una cerimonia emozionante e di buon auspicio per il futuro che si è tenuta nei giorni a scorsi a Coreglia grazie al contributo dell'amministrazione stessa e dei Carabinieri Forestali che hanno donato le piante alle scuole.



La Giornata Nazionale degli Alberi viene celebrata dal 2011 ogni 21 novembre e ha come obiettivo la promozione di politiche di sensibilizzazione alla cura del territorio e dell'ambiente, alla protezione del suolo, al miglioramento della qualità dell'aria e, soprattutto, punta a coinvolgere ed invitare i più giovani ad una riflessione sul rispetto degli alberi e del mondo che li circonda.