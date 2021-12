Mediavalle



A Coreglia Antelminelli parte il servizio di pre e post-scuola per le famiglie del territorio

mercoledì, 22 dicembre 2021, 19:22

Nuovo servizio, molto richiesto dalla cittadinanza, a Coreglia Antelminelli. L'amministrazione comunale, infatti, a partire dal nuovo anno, darà il via al servizio di pre e dopo scuola: un'occasione per le famiglie per conciliare i ritmi lavorativi con le esigenze scolastiche dei figli. Con un contributo minimo, i genitori potranno usufruire di un servizio di entrata e uscita flessibili. Le novità saranno presentate lunedì 27 dicembre, alle 18.30, dall'assessora alla scuola, Lara Baldacci e dalle insegnanti Michela Chiesa e Luciana Benedetti con un incontro in diretta Facebook sulla pagina social del Comune di Coreglia Antelminelli.

«Andare incontro alle esigenze delle famiglie - commenta l'assessora alla pubblica istruzione del Comune di Coreglia, Lara Baldacci - è un compito che, come amministratori, dobbiamo portare avanti nel miglior modo possibile. I bisogni delle famiglie sono cambiati: i genitori che lavorano hanno necessità di conciliare i tempi lavorativi strettissimi con quelli dei propri figli. Fornire un servizio di entrata e uscita flessibili permette ai genitori di vivere più serenamente la giornata, affidando i bambini a personale preparato».

IL SERVIZIO. Le entrate e le uscite flessibili sono attive tutti i giorni di apertura scolastica, dal lunedì al venerdì, e il sabato solo per la scuola media. Alla scuola dell'infanzia e primaria di Coreglia e alla scuola dell'infanzia di Calavorno i bambini potranno entrare dalle 7.45 alle 8.15; alla primaria di Piano di Coreglia l'entrata è prevista tra le 7.40 e le 8.10, mentre a quella di Ghivizzano si può entrare tra le 7.50 e le 8.20. La scuola media, invece, accoglierà gli studenti segnalati dall'Istituto Comprensivo dalle 7.45 alle 8.15. Per quanto riguarda l'uscita, invece, alla scuola dell'infanzia di Calavorno i bambini potranno essere recuperati anche tra le 16.30 e le 18. L'accoglienza si svolgerà all'interno della struttura scolastica e agli alunni che usufruiscono del servizio sarà garantita la regolare copertura assicurativa. Alle famiglie è richiesto un contributo giornaliero di 1 euro per il servizio di pre-scuola e di 2 euro per quello di post-scuola: dall'Ufficio Scuola verrà consegnata una tessera con il nome e cognome dell'alunno, la scuola di iscrizione e l'anno scolastico di riferimento. Il personale addetto alla sorveglianza spunterà sulla tessera il giorno di avvenuta fruizione del servizio.

Per richiedere la tessera, e quindi iscriversi al servizio, è possibile rivolgersi all'Ufficio Scuola del Comune di Coreglia o scrivere a a.cordogli@comune.coreglia.lu.it.