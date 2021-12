Mediavalle



A Pescaglia si rinnova la magia del presepio

venerdì, 10 dicembre 2021, 19:10

Nonostante la pandemia e le restrizioni sanitarie, lo stupore del Natale brilla negli allestimenti che gli Amici del Presepio di Pescaglia hanno realizzato anche quest'anno, come avviene da 15 anni. Attorno alla chiesa parrocchiale si possono vedere scene che si ispirano ai Vangeli dell'Infanzia di Gesù: Annunciazione, Sogno di Giuseppe, Annuncio ai Pastori, Adorazione dei Pastori, Adorazione dei Magi, Fuga in Egitto, Cristo: Cuore del Mondo. Tante scene per riflettere su l'unico grande mistero che mostra la fragile ed umile umanità assunta dal Figlio di Dio nell'Incarnazione. Questo è lo stupore e lo splendore del Natale del Signore. Niente di "magico", ma narrazione illustrata di un evento storico, che ha determinato un nuovo corso delle vicende umane e della storia del mondo.

Rispetto agli anni scorsi il percorso è stato ristretto attorno alla chiesa parrocchiale e nell'Oratorio del Carmine, ma non per questo meno suggestivo. Il percorso di quest'anno è illuminato e guidato dalla figura di Giuseppe, sposo di Maria e custode di Gesù, al quale Papa Francesco ha dedicato un anno, concluso l'8 dicembre.

Presepi tradizionali si posso ammirare anche nei giardini, sulle terrazze, alle finestre delle abitazioni e negli angoli più suggestivi e nascosti del paese. Camminare per le strade del Borgo, si è come sollecitati ad entrare in quel cammino di ricerca dei Pastori e i Magi, che accolsero il primo annuncio. Camminare nel presepio, per compiere un viaggio interiore, nella ricerca di Dio e della Salvezza da lui offerta, e' questo l'intento principale dell'associazione che allestisce questo percorso, da ben 15 anni. All'interno della sala parrocchiale è stata allestita una mostra di Radio d'epoca, per ricordare il 90* della Radio Vaticana, costruita da Guglielmo Marconi, su richiesta di Pio XI. La Radio Vaticana svolse un servizio molto importante nel periodo bellico, diffondendo i Radiomessaggi di Pio XII che invitavano alla pace e alla fraternità tra gli uomini. Celebre l'esortazione:"Nulla è perduto con la pace! Tutto può esserlo con la guerra" con la quale il Papa invitava i governanti alla ripresa dei negoziati tra le parti: "Ritornino gli uomini a comprendersi. Riprendano a trattare. Trattando con buona volontà e con rispetto dei reciproci diritti si accorgeranno che ai sinceri e fattivi negoziati non è mai precluso un onorevole successo". Ancora più accorato fu il messaggio della vigilia di Natale del 1942 nel quale accennò alla grave questione dell'Olocausto riferendo delle "centinaia di migliaia di persone, le quali, senza veruna colpa propria, talora solo per ragione di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo deperimento". Appello alla pace e alla fraternità che ancora oggi rimangono di grande attualità. La Radio Vaticana svolse poi un servizio utilissimo per rintracciare e mettere in comunicazione i tanti dispersi. Ogni volta che guardiamo al fragile Bambino di Betlemme che giace nell'umiltà del presepio non possiamo non accogliere l'invito alla solidarietà e alla condivisione. Solo così il presepio esce dalla poesia, e dal fascino dei sogni dei bambini, e diventa una verità che si concretizza nell'amore di ogni uomo. Infine, grazie alla Radio, ed oggi anche ai nuovi mezzi di comunicazione, il lieto annuncio del Natale, Vangelo di vita, può raggiungere tanti uomini e donne che vivono nei territori più lontani del mondo. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Provincia, del Comune di Pescaglia, dell'Associazione nazionale "Amici del presepe" e della "Terre di presepi".

L'interno della chiesa parrocchiale e la mostra sono visitabili nei giorni festivi dalle 15,30 alle 18,30. Per una visita fuori degli orari si può telefonare ai seguenti numeri:3478231379 oppure 34709094897.