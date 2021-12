Al via progetto 'Narrare il fantastico' nei musei

Altri articoli in Mediavalle

lunedì, 13 dicembre 2021, 14:53

Proseguono gli appuntamenti natalizi a Coreglia Antelminelli. Sabato 18 dicembre, alle 21, al Teatro "A. Bambi" di Coreglia, andrà in scena "A Christmas Carol - Canto di Natale", uno spettacolo musicale liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Charles Dickens

lunedì, 13 dicembre 2021, 14:46

Inizia da domani anche nei comuni di Lucca e Pescaglia l’attività dell’infermiere di famiglia e di comunità, partita già il 1° ottobre 2020 nei comuni di Altopascio, Porcari, Capannori, Villa Basilica e Montecarlo

domenica, 12 dicembre 2021, 17:51

A Lucignana il sindaco Marco Remaschi, insieme all'assessore alle politiche di genere, Lara Baldacci e alle componenti della commissione pari opportunità del comune di Coreglia Antelminelli, hanno inaugurato una panchina arcobaleno, per dire basta alle discriminazioni, in memoria delle vittime dell'odio e della violenza e come atto simbolico per tutelare i diritti umani

domenica, 12 dicembre 2021, 11:56

Ieri pomeriggio nella sala consiliare della sede comunale di Ghivizzano, piena in ogni ordine di posti, è stato presentato il libro di Fulvio Mandriota "Una storia diversa", edito da Felici Editore

venerdì, 10 dicembre 2021, 19:10

Nonostante la pandemia e le restrizioni sanitarie, lo stupore del Natale brilla negli allestimenti che gli Amici del Presepio di Pescaglia hanno realizzato anche quest'anno, come avviene da 15 anni

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:06

Arriva il Natale anche a Coreglia, con il primo degli eventi natalizi voluti dall'amministrazione comunale per celebrare il momento più magico dell'anno