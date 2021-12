“Cioccolato & Bomboloni” al centro commerciale di Piano di Coreglia

Altri articoli in Mediavalle

domenica, 5 dicembre 2021, 18:22

Si è costituito il nuovo gruppo locale di Emergency in Valle del Serchio e Garfagnana. Emergency è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà

venerdì, 3 dicembre 2021, 16:24

Il comune di Pescaglia ha pubblicato un bando per la richiesta di contributo in riduzione della Tassa sui Rifiuti TARI 2021 rivolto a tutte le utenze non domestiche che, a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19, abbiano subito chiusure, restrizioni dell'attività o effetti negativi a causa di una contrazione...

venerdì, 3 dicembre 2021, 08:57

La Pro Loco Coreglia Antelminelli presenta la Castagnata di Natale 2021 con mondine e vin brulé. Domenica 12 dicembre a Piano di Coreglia, in Piazza delle Botteghe, appuntamento dalle ore 14,30 alle 17,30; domenica 19 dicembre a Ghivizzano, in Piazza IV Novembre, dalle ore 14,30 alle 17,30. E' richiesto il Green Pass

mercoledì, 1 dicembre 2021, 17:21

Dopo lo stop causa pandemia, torna l’iniziativa della Valle dei Presepi, promosso dall’Unione dei Comuni della Mediavalle. La quinta edizione, che sarà inaugurata martedì 7 dicembre a Barga, è stata presentata questa mattina presso i locali di Borgo a Mozzano, alla presenza dei cinque sindaci

mercoledì, 1 dicembre 2021, 11:32

Un giorno a teatro. Prosegue la stagione teatrale a Coreglia Antelminelli, voluta dall'amministrazione comunale e organizzata in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, per tornare ad animare e a far conoscere il teatro cittadino

mercoledì, 1 dicembre 2021, 09:57

Il segretario provinciale di Lucca e regionale della Toscana Ugl autoferrotranvieri Cipriano Paolinelli annuncia che venerdì 3 dicembre ci sarà uno sciopero nazionale di quattro ore proclamato dalla sua sigla sindacale