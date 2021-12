Mediavalle



Coreglia avrà la sua panchina arcobaleno

lunedì, 6 dicembre 2021, 18:26

Una panchina per dire basta alle discriminazioni. Anche Coreglia Antelminelli avrà la sua panchina arcobaleno contro ogni forma di violenza e discriminazione. In occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, infatti, l'amministrazione Remaschi insieme alla commissione comunale pari opportunità inaugureranno la panchina arcobaleno, simbolo di inclusione e uguaglianza, accoglienza e parità di diritti. L'appuntamento è per venerdì 10 dicembre alle 15 a Lucignana.

La panchina arcobaleno, insieme alle tante iniziative che quotidianamente l'amministrazione comunale promuove sul territorio, vuole sottolineare l'impegno della comunità di Coreglia nel contrastare ogni forma di intolleranza, favorendo, al contrario, il rispetto e le diversità, che sono una ricchezza per tutta la società.