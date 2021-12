Fulvio Mandriota: doppia presentazione a Ghivizzano e Castelnuovo

Altri articoli in Mediavalle

martedì, 7 dicembre 2021, 12:36

È stato siglato tra organizzazioni sindacali, Asl e Associazione Industriali il protocollo d'intesa avente per oggetto le linee guida relative alla pulizia delle polveri di carta nel comparto tissue per le zone di Lucca e della Valle del Serchio

martedì, 7 dicembre 2021, 08:50

Con tutte le difficoltà per le normative imposte per la pandemia da Covid e con grande sacrificio, sono stati accolti tutti quei turisti che hanno raggiunto Colognora per visitare il Museo del Castagno nonchè quello dedicato al Musicista Alfredo Catalani

lunedì, 6 dicembre 2021, 18:31

Tanti appuntamenti per le festività natalizie a Coreglia Antelminelli: dal 12 dicembre al 2 gennaio, infatti, la comunità si prepara a festeggiare insieme il Natale e a salutare l'arrivo del nuovo anno

lunedì, 6 dicembre 2021, 18:26

Una panchina per dire basta alle discriminazioni. Anche Coreglia Antelminelli avrà la sua panchina arcobaleno contro ogni forma di violenza e discriminazione

lunedì, 6 dicembre 2021, 12:25

I commercianti del Centro Commerciale di Via Nazionale organizzano per mercoledi 8 dicembre dalle 15 un appuntamento natalizio a base di bomboloni e cioccolata calda

domenica, 5 dicembre 2021, 18:22

Si è costituito il nuovo gruppo locale di Emergency in Valle del Serchio e Garfagnana. Emergency è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà