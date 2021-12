Mediavalle : coreglia antelminelli



Il luogotenente Giovanni Mei va in pensione: un abbraccio e un saluto ad un vecchio amico

venerdì, 31 dicembre 2021, 13:25

di aldo grandi

Sono passati tanti anni e che anni, da quando, negli Novanta, ci imbattemmo e conoscemmo l'allora maresciallo Giovanni Mei che, se la memoria non ci tradisce, ma ci tradisce sicuramente, era in servizio alla stazione dei carabinieri di Capannori prima, di Pieve di Compito, sulla via Sarzanese-Valdera, poi. Difficile rammentare la volta in cui lo incontrammo, ma ci rimase da subito simpatico anche se, di fronte alla nostra irruenza e al nostro entusiasmo professionali, lui fu, all'inizio, un po' titubante salvo, poi, accettarci così come apparivamo ed eravamo, giovani cronisti di nera.

Una volta, lo abbiamo ricordato anche in altre circostanze, i comandi provinciali dell'Arma non avevano le chat di Whatsapp e nemmeno un responsabile di un più o meno efficiente ed efficace ufficio stampa. Tutto e, quindi, le notizie che potevi avere o non avere, dipendeva dalla capacità di instaurare rapporti umani basati sulla fiducia con i comandanti delle stazioni del territorio oltre, ovviamente e, in particolare, con il comandante provinciale, il comandante della compagnia soprattutto, il comandante del reparto operativo e quello del Norm.

In realtà, soprattutto, con l'andare degli anni, le maglie dell'informazione o di quella che noi credevamo tale, presero a restringersi sempre di più per cui anche telefonare alle stazioni divenne arduo e rischiava di creare problemi ai vari responsabili delle medesime o ai loro vice in eventuale assenza dei primi.

Quando, però, c'era l'occasione di sentirsi o di parlarsi, se c'erano la simpatia e la stima, beh, era difficile non riuscire a ricavare qualcosa di buono e scambiare due parole all'insegna del libero arbitrio.

Giovanni Mei è una persona limpida, attenta, lineare, che ci guardava sorpreso e a volte anche basito per come osavamo proporci nelle differenti situazioni, ma la sua risata liberatoria era in grado di farci apprezzare il suo carattere riservato, prudente e ligio alle direttive.

Con lui ci siamo persi di vista quando ritornò nella sua Versilia per rincontrarci in occasione di un evento di cronaca nera legato ad un omicidio. Lui sempre lo stesso, forse un po' più maturo e attento alla forma e al ruolo oltre che al grado, noi, probabilmente, meno agguerriti, ma non per questo meno rompiscatole di un tempo.

Apprendiamo oggi, ultimo giorno dell'anno, che a partire da domani Giovanni Mei, luogotenente, lascerà il servizio per una meritata pensione. Un altro coetaneo della vecchia guardia che se ne va. Al quale, lo diciamo col cuore, auguriamo di godersi il più possibile la sua ritrovata... libertà dedicandosi alle cose che ama e che, sicuramente, non gli mancheranno, a partire dagli affetti personali della sua famiglia: a proposito, è ormai nonno di due splendidi nipoti, Alessandro e Nicole.

Caro Giovanni un grande abbraccio e di nuovo tanti auguri.