Mediavalle



Il nuovo comandante provinciale della guardia di finanza in visita all’unione dei comuni della Mediavalle

venerdì, 17 dicembre 2021, 12:40

Mercoledì 15 dicembre il nuovo comandante provinciale della guardia di finanza, colonnello Marco Querqui, si è incontrato a Borgo a Mozzano con i sindaci dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio. Presente anche il comandante di gruppo, tenente colonnello Carlo Bastone.



Ad accogliere le autorità, presso la sede dell’ente in via Umberto I, il presidente dell’Unione Marco Remaschi con i sindaci Caterina Campani, Comune di Barga, Paolo Michelini, Comune di Bagni di Lucca, Patrizio Andreuccetti, Comune di Borgo a Mozzano e Andrea Bonfanti, Comune di Pescaglia. (Foto).

Il nuovo comandante provinciale, insediatosi lo scorso 14 settembre, con alle spalle un brillante curriculum professionale, ha espresso la propria soddisfazione per il lavoro svolto fino ad ora in Media Valle sottolineando quanto sia stata fondamentale la collaborazione con gli enti del territorio.

Il Presidente Remaschi ha voluto evidenziare la forte fiducia che gli amministratori ripongono nel corpo della guardia di Finanza esprimendo la totale disponibilità a collaborare per qualsiasi necessità. Ha infine concluso ringraziando il colonnello Marco Querqui per la visita in Media Valle assicurando l’impegno nel mantenere sempre proficuo il legame tra i cittadini e tutte le istituzioni, soprattutto nel difficile momento in cui stiamo vivendo.