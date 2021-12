Mediavalle



In scena a Coreglia lo spettacolo "Canto di Natale"

lunedì, 13 dicembre 2021, 14:53

Proseguono gli appuntamenti natalizi a Coreglia Antelminelli. Sabato 18 dicembre, alle 21, al Teatro "A. Bambi" di Coreglia, andrà in scena "A Christmas Carol - Canto di Natale", uno spettacolo musicale liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Charles Dickens.



La storia è raccontata con delicatezza, come una fiaba, attraverso un narratore che darà voce ai differenti punti di vista della vicenda, a partire dal vecchio avaro Scrooge, passando per il defunto suo collega Marley fino agli Spiriti del Natale che visiteranno l'anziano signore e che avranno il merito di stravolgere il corso degli eventi.



Una storia universale, ancora oggi attuale, che ci mostra come il capitalismo sfrenato e la sola logica del profitto ha stravolto le convenzioni sociali a partire dai riti più solenni come quello del Natale.



Il romanzo, riscritto per il teatro da Francesco Tomei con una narrazione adatta sia a grandi che piccoli, si colora di musica con i suggestivi intermezzi natalizi del quintetto d'ottoni Diffusion Brass Quintet. Musica e prosa ci accompagneranno alla riscoperta del valore e del senso autentico e più profondo del Natale.



L'evento, a ingresso gratuito, è prodotto da A.M.A. Cultura e organizzato in collaborazione con il Comune di Coreglia Antelminelli. Per info e prenotazioni: 0583.78152, interno 4; i.pellegrini@comune.coreglia.lu.it. Per accedere al teatro è necessario il Green Pass rafforzato.